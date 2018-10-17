В Україні за мільярд гривень модернізують найбільше підземне сховище газу

«Укртрансгаз» оголосив тендер на реконструкцію компресорної станції «Більче-Волиця».

Державна газотранспортна компанія «Укртрансгаз» має намір модернізувати найбільше в країні підземне сховище газу. Компанія оголосила тендер на проведення реконструкції компресорного цеху № 4 дотискувальної компресорної станції «Більче-Волиця» очікуваною вартістю 998 млн грн, повідомила прес-служба.

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Повідомляється, що заявки на участь у тендері приймаються до 12 листопада, а проведення аукціону заплановано на 18 грудня 2018 року.

Зазначається, що закупівля буде здійснена згідно з EPC-контрактом. «Його відмінність від типових українських договорів підряду в тому, що переможець тендеру самостійно розробляє проектну документацію, проводить дослідницькі роботи та погоджує проектну документацію, а після завершення робіт - спільно з замовником вводить об'єкт в експлуатацію», - відзначили в прес-службі.

Згідно з повідомленням, процедура закупівлі відбудеться з урахуванням сукупної вартості володіння обладнання (так зване TCO, Total Cost of Ownership), що призведе до зниження фінансових витрат «Укртрансгазу» під час експлуатації встановленого обладнання протягом усього часу його використання.

Проектом реконструкції передбачається заміна штатних газотурбінних двигунів НК-12СТ на нові газотурбінні двигуни з технічними характеристиками, що відповідають сучасним вимогам надійності, енергоефективності, екологічності.

Як повідомляв УНІАН, «Укртрансгаз» планує протягом 2018-2020 років спрямувати понад 7 млрд грн інвестицій на реконструкцію 4 компресорних станцій згідно з розробленим 10-річним планом модернізації газотранспортної системи України.

Довідка УНІАН. «Укртрансгаз» експлуатує 12 підземних сховищ газу загальною активною ємністю близько 31 млрд куб. м. Підземні сховища газу є складовою частиною системи газопостачання України та транзиту газу через її територію. Також компанія є оператором магістральних газопроводів, якими природний газ транзитом надходить з Російської Федерації до країн ЄС. 100% акцій «Укртрансгазу» знаходяться у власності НАК «Нафтогаз України».