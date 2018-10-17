Нафта дешевшає - Brent опустилася нижче $80
19:36, 17 жовтня 2018Енергетика
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Увечері ф'ючерси на північноморську суміш Brent опустилися на 2,24 відсотка до $79,65 за барель.
Ілюстрація REUTERS
Ціни на нафту прискорили зниження на вечірніх торгах у середу під тиском зростання тижневих запасів сировини в США.
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Увечері ф'ючерси на північноморську суміш Brent опустилися на 2,24 відсотка до $79,65 за барель, передає Рейтер.
Ф'ючерсні контракти на WTI торгувалися по $69,97 за барель, що на 1,97 відсотка нижче за попереднє закриття.
За даними Управління енергетичної інформації (EIA), запаси нафти в США минулого тижня зросли на 6,49 мільйона барелів до 416,44 мільйона проти прогнозу зростання на 2,2 мільйона барелів.
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