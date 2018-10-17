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У Данії почали громадське обговорення маршруту газопроводу «Північний поток-2»

19:50, 17 жовтня 2018
Енергетика
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Иллюстрация REUTERS

Данське енергетичне агентство 17 жовтня оголосило про громадське обговорення щодо екологічної оцінки маршруту газопроводу «Північний потік-2».

Громадськість може ознайомитися зі звітом про можливі екологічні наслідки будівництва газопроводу.

Залишити коментарі і поставити запитання спеціалістам можна буде до 12 грудня, пише «Радіо Свобода».

Україна і деякі європейські країни називають проект «Північний потік-2» суто політичним, без економічного обґрунтування, і закликають заблокувати його. З різкою критикою проекту виступають і США.

Тим часом низка країн-членів Європейського Союзу, в першу чергу Німеччина, компанії з яких беруть участь у будівництві газопроводу, підтримують «Північний потік-2» і говорять про нього як про «суто економічний проект».

При цьому канцлер Німеччини Анґела Меркель заявляла, що робота газопроводу можлива лише в разі, якщо Росія не припинить транзит газу через Україну.

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Теги: #Данія#Північний потік-2#газопровід в обхід України