Южно-Українська АЕС через несправність відключила від мережі третій енергоблок

Енергоблок відключено через несправність системи автоматичного регулювання турбіни.

Южно-Українська АЕС (ЮУАЕС, м. Южноукраїнськ, Миколаївська область), яка входить до структури Національної атомної енергогенеруючої компанії «Енергоатом», відключила від мережі енергоблок №3 через несправність системи автоматичного регулювання турбіни, повідомляє прес-служба станції.

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«17 жовтня 2018 року о 22:41 енергоблок №3 Южно-Української АЕС відключено від енергомережі через несправність системи автоматичного регулювання турбіни. Порушень умов та меж безпечної експлуатації не зафіксовано», - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, обладнання першого та другого енергоблоків ЮУАЕС працює в заданому режимі.

Радіаційна ситуація на ЮУАЕС відповідає нормам безпеки, а радіаційний фон на промисловому майданчику АЕС знаходиться на рівні природних фонових значень. Викиди та скиди радіоактивних речовин у навколишнє середовище не перевищують встановлених допустимих значень.

Як повідомляв УНІАН, 3 жовтня Южно-Українська АЕС підключила до мережі перший енергоблок.

Довідка УНІАН. Южно-Українська АЕС розташована на берегах Південного Бугу в місті Южноукраїнськ Миколаївської області та є відокремленим підрозділом ДП НАЕК «Енергоатом». Входить до складу Южно-Українського енергетичного комплексу.

До складу енергокомплексу входять: Южно-Українська АЕС (3 атомні енергоблоки ВВЕР-1000 сумарною потужністю 3000 МВт), Олександрівська ГЕС на річці Південний Буг (2 гідроагрегати, сумарна потужність 11,5 МВт) і Ташлицька ГАЕС (в експлуатацію введена перша черга: 2 гідроагрегати сумарною потужністю в генераторному режимі 320 МВт, в стадії будівництва друга черга – гідроагрегат №3).