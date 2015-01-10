Україна відновила імпорт газу з Угорщини

Про це повідомляється на сайті компанії "Укртрансгаз"."Сьогодні, об 11:00 поновлені імпортні поставки блакитного палива зі сторони Угорщини в Україну. За оперативною інформацією імпорт природного газу буде здійснюватись в режимі 2,7 млн. куб. м щодоби", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, 25 вересня 2014 року Угорщина припинила реверс газу в Україну - як повідомляли ЗМІ, через тиск російської сторони.

Всього у 2014 році з Угорщини в Україну було імпортовано 0,6 млрд кубометрів газу.