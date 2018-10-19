ОПЕК: ціни на нафту можуть знизитися в найближчі тижні

Напередодні ціна на нафту марки Brent опустилася нижче $80 за барель вперше за місяць.

Збільшення запасів і зростання видобутку нафти в США можуть призвести до зниження цін на нафту в найближчі тижні, повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на внутрішній звіт ОПЕК.

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«Майбутнє сезонне зниження попиту на нафтопродукти може призвести до збільшення запасів. В умовах зростання нафтовидобутку в США, це може стати "ведмежим" фактором для цін на нафту в найближчі кілька тижнів», — йдеться в документі, передає «Комерсант».

ОПЕК вважає, що перегляд глобальних економічних прогнозів Міжнародним валютним фондом, викликаний торговими суперечками між США та їхніми партнерами, призвів до більшої невизначеності щодо зростання попиту на нафту у 2019 році.

Напередодні, 18 жовтня, ціна на нафту марки Brent опустилася нижче $80 за барель вперше за місяць. Вартість бареля нафти WTI знизилася до $68,7.

У жовтні ОПЕК знизила прогноз зростання попиту на нафту у 2019 році. В організації вважають, що попит ослабне через торгові війни та інші фактори, що стримують світову економіку та економіку країн-імпортерів.