Нова компанія «Нафтогазу» почала продавати газ

Формування ціни передбачає можливість зміни вартості газу кілька разів в день, згідно зі змінами на європейському ринку і коливаннями курсу гривні.

«Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» 12 жовтня уклала перші договори купівлі-продажу природного газу в форматі нової моделі реалізації газу промисловим підприємствам, повідомила прес-служба «Нафтогазу».

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«Нафтогаз Трейдинг» 12 жовтня уклав перші договори купівлі-продажу природного газу в форматі нової моделі реалізації. За всіма укладеними договорами вже проведені поставки споживачам», - сказано в повідомленні.

Зазначається, що формування ціни передбачає можливість зміни вартості газу кілька разів в день, згідно зі змінами на європейському ринку і коливаннями курсу гривні.

Як повідомляв УНІАН, Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» створила три дочірні компанії для поставок газу безпосередньо промисловості, теплокомуненерго і населенню, виключаючи з ланцюжка поставок облгази, більшість з яких належить бізнесменові Дмитру Фірташу.

Населенню газ буде поставляти компанія «Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» (ЦПК), теплокомуненерго – «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Тепло», комерційним клієнтам – «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг».

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають близько 90% газу і нафти в країні. НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти та газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через мережу АЗС.