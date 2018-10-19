Міненерговугілля призначило наглядову раду "Укренерго"
Міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик підписав наказ про призначення членів наглядової ради оператора Об'єднаної енергосистеми країни - компанії "Укренерго".
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Про це повідомила прес-служба Міненерговугілля, опублікувавши копію відповідного наказу від 19 жовтня на своїй сторінці у Facebook.
Як повідомляв УНІАН, на початку жовтня уряд затвердив наглядову раду "Укренерго".
Від держави до наглядової ради увійшли: Сергій Кушнір - заступник державного секретаря Кабінету міністрів, Максим Нємчінов - держсекретар Міністерства енергетики та вугільної промисловості і Олександр Поплавський - радник віце-прем'єр-міністра Володимира Кістіона.
Незалежними членами наглядової ради стали: Шевкі Аджунер - голова наглядової ради ПАТ "Укрзалізниці", колишній директор Європейського банку реконструкції та розвитку в Україні, Педер Андреасен - президент і виконавчий директор компанії Energinet (Данія), Олів'є Апперт - виконавчий директор Академії технологій (Франція), Луїджі де Франсиско - співзасновник і виконавчий директор DFC Economics (Італія).
У червні 2016 року Верховна Рада прийняла закон про корпоративне управління в держкомпаніях, яке передбачає проведення корпоратизації, зокрема, створення наглядових рад. Передбачається, що ці заходи дозволять ізолювати держпідприємства від політичного впливу та спростять доступ компаній до міжнародного ринку капіталу.
Корпоратизація передбачає відкриті конкурси з призначенням керівників держпідприємств, оплату на рівні приватного сектора і призначення незалежних наглядових рад.
Довідка УНІАН. Національна енергетична компанія "Укренерго" здійснює експлуатацію магістральних і міждержавних ліній електропередачі, а також централізовану диспетчеризацію Об'єднаної енергосистеми країни. "Укренерго" є державним підприємством, перебуває у підпорядкуванні Міністерства енергетики та вугільної промисловості.