Міненерговугілля призначило наглядову раду "Укренерго"

Членами наглядової ради стали: Сергій Кушнір, Максим Нємчінов, Олександр Поплавський, Шевкі Аджунер, Педер Андреасен, Олів'є Апперт, Луїджі де Франсіско.

Міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик підписав наказ про призначення членів наглядової ради оператора Об'єднаної енергосистеми країни - компанії "Укренерго".

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Про це повідомила прес-служба Міненерговугілля, опублікувавши копію відповідного наказу від 19 жовтня на своїй сторінці у Facebook.

Як повідомляв УНІАН, на початку жовтня уряд затвердив наглядову раду "Укренерго".

Від держави до наглядової ради увійшли: Сергій Кушнір - заступник державного секретаря Кабінету міністрів, Максим Нємчінов - держсекретар Міністерства енергетики та вугільної промисловості і Олександр Поплавський - радник віце-прем'єр-міністра Володимира Кістіона.

Незалежними членами наглядової ради стали: Шевкі Аджунер - голова наглядової ради ПАТ "Укрзалізниці", колишній директор Європейського банку реконструкції та розвитку в Україні, Педер Андреасен - президент і виконавчий директор компанії Energinet (Данія), Олів'є Апперт - виконавчий директор Академії технологій (Франція), Луїджі де Франсиско - співзасновник і виконавчий директор DFC Economics (Італія).

У червні 2016 року Верховна Рада прийняла закон про корпоративне управління в держкомпаніях, яке передбачає проведення корпоратизації, зокрема, створення наглядових рад. Передбачається, що ці заходи дозволять ізолювати держпідприємства від політичного впливу та спростять доступ компаній до міжнародного ринку капіталу.

Корпоратизація передбачає відкриті конкурси з призначенням керівників держпідприємств, оплату на рівні приватного сектора і призначення незалежних наглядових рад.

Довідка УНІАН. Національна енергетична компанія "Укренерго" здійснює експлуатацію магістральних і міждержавних ліній електропередачі, а також централізовану диспетчеризацію Об'єднаної енергосистеми країни. "Укренерго" є державним підприємством, перебуває у підпорядкуванні Міністерства енергетики та вугільної промисловості.