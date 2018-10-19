У Міненерговугілля назвали вартість виведення держшахт із збитковості

За його словами, виведення державних шахт із збитковості дозволить знизити ціни на електроенергію для населення.

Для виведення державних шахт із збитковості необхідно вкласти 2 мільярди гривень в їх модернізацію, повідомив на круглому столі в парламенті міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик.

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"Якщо держава виділить 2 мільярди гривень на модернізацію шахт, вугільна галузь не матиме потреби в дотаціях", - сказав Насалик.

Також він зазначив, що виведення державних шахт із збитковості дозволить знизити ціни на електроенергію для населення.

"Виділяючи 2 мільярди на модернізацію шахт, ми не тільки заощадимо бюджетні кошти. Тоді ми зможемо впливати на ринок вугілля в Україні і, друге, ми можемо істотно по споживачеві розглядати зниження цінової політики", - зазначив міністр.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів у державному бюджеті на 2019 рік планує направити на модернізацію державних шахт 2,3 мільярда гривень.

13 липня Верховна Рада внесла зміни до державного бюджету України на 2018 рік, згідно з яким, на дотації державним вугільним шахтам буде додатково виділено 1,4 мільярда гривень.

Доповідаючи по законопроекту, народний депутат України Михайло Бондар (фракція "Народний фронт") повідомив, що спочатку документом пропонувалося виділити 2,8 мільярда гривень дотацій, але сума була зменшена в два рази.

Присутній в парламенті в ході обговорення законопроекту прем'єр-міністр України Володимир Гройсман зазначив, що ці кошти дозволять провести модернізацію держшахт і вивести галузь із боргів.

Разом з тим, Кабмін передбачив у державному бюджеті на 2018 рік 1,3 мільярди гривень на виплату зарплати шахтарям державних вугледобувних підприємств. В середині лютого цього року уряд додатково виділив 365 мільйонів гривень на погашення боргів по зарплаті.

Постійні борги по зарплаті перед шахтарями є наслідком складного фінансового становища державних шахт. Дефіцит коштів у вугільному секторі викликаний тим, що собівартість видобутку вугілля (в середньому 2937 гривень за тонну) перевищує відпускну ціну на паливо (2535 гривень за тонну).

На початку квітня прем'єр-міністр Володимир Гройсман зажадав, щоб керівники держшахт, які не будуть виплачувати вчасно заробітну плату шахтарям, були звільнені.