Газ для населення з листопада подорожчає майже на чверть

Таке рішення стало результатом переговорів з Міжнародним валютним фондом.

Кабінет міністрів України підвищить ціну на газ для населення на 23,5%, до 8550 гривень за тисячу кубометрів з 1 листопада, повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман в ході позачергового засідання уряду.

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"Ми починали переговори (з МВФ - УНІАН) з того, щоб вирівняти ціни на 60%. Підвищити від діючої ціни на 60%, але в результаті наших переговорів і компромісів знайшли інший підхід. Ціни з 1 листопада зростуть лише на 23,5%, не на 60%. Це те, що нам вдалося неймовірними зусиллями досягти в результаті цих переговорів", - сказал Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів прийняв рішення не підвищувати ціну на газ для населення з квітня цього року. Документ передбачає продовження спеціальних зобов'язань Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" з продажу облгазам і теплокомуненерго природного газу без зміни ціни до 1 червня. 30 травня Кабмін продовжив спецзобов'язання "Нафтогазу" з продажу газу для потреб населення до 1 серпня 2018 року, 26 липня - до 1 вересня, 29 серпня – до 1 жовтня, 28 вересня до 18 жовтня, 18 жовтня – до 27 жовтня.

Ціна газу для населення становить 4942 гривні за тисячу кубометрів, а з урахуванням податку на додану вартість і зборів, що включають транспортування, - 6958 гривень за тисячу кубометрів.

Питання визначення ціни газу для потреб населення є предметом переговорів України з Міжнародним валютним фондом. Представники Фонду наполягають на тому, що вартість "блакитного палива" має вирівнятися (піднятися) до рівня імпортного паритету.