Гройсман заявив, що 90% прибутку "Нафтогазу" буде повернуто до бюджету

Прем'єр-міністр вважає, що це справедливе рішення.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що 90% прибутку національного госходинга "Нафтогаз України" буде повернуто до державного бюджету.

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Про це він сказав на позачерговому засіданні уряду.

"Ми прийняли рішення про те, що 90% прибутку НАК "Нафтогаз" буде повернуто до бюджету, а з бюджету спрямовано на потреби українських громадян та української держави", - повідомив прем'єр.

За його словами, це буде справедливим рішенням.

"Я думаю, що це справедливо – замість надмірних зарплат і премій, все це має бути в державній скарбниці. Це принципове питання", - підкреслив Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, наглядова рада "Нафтогазу" прийняла рішення про виплату співробітникам компанії премій у 46,3 мільйона доларів у зв'язку з перемогою в Стокгольмському арбітражному суді з транзитним контрактом, за рішенням якого російський госходинг "Газпром" має виплатити української компанії 4,6 мільярда доларів.

При цьому з урахуванням рішення арбітражу за контрактом на постачання газу, остаточна сума розрахунків між компаніями становить 2,6 мільярда доларів на користь "Нафтогазу".

Сума премії була розділена на дві частини. У травні цього року мала бути виплачена перша частина премій на суму 20,7 мільйона доларів. Ця сума відповідає 1% від обсягу виграшу, вже визнаного у фінансовій звітності "Нафтогазу" за 2017 рік.

Інші премії будуть виплачуватися протягом трьох років виключно за умови успішного стягнення з "Газпрому" залишку виграшу (2,6 мільярда доларів).

На початку червня прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що не підтримує виділення таких високих премій в нинішній час, і звернувся в наглядову раду "Нафтогазу" з пропозицією переглянути рішення про виплату співробітникам компанії премій у 46,3 мільйона доларів.

У вересні Шевченківський районний суд Києва оштрафував голову Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Андрія Коболєва на 1,7 тисячі гривень за ненадання запитуваної народним депутатом України інформації про премії в розмірі 46,3 мільйона доларів керівництву "Нафтогазу" за перемогу в Стокгольмському арбітражі.