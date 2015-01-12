Обвал цін на нафту триває вже через нові причини

Ціни на нафту знижуються, оскільки Goldman Sachs знизив короткотерміновий прогноз цін, а попит у США скоротився через пожежі на двох НПЗ, пише Reuters.

На 9.00 мск ф'ючерси на Brent подешевшали на $0,69 до $49,42 за барель, а ф'ючерси на WTI - на $0,78 до $47,58. Ціни на обидва еталони знижуються сім тижнів поспіль і перебувають на мінімальних рівнях з квітня 2009 року.

Аналітики інвестиційного банку Goldman Sachs знизили прогноз цін на найближчі три місяці для Brent до $42 за барель із $80 і для WTI до $41 до $70. Інвестиції у видобуток сланцевої нафти почнуть скорочуватися, якщо американський еталон коштуватиме близько $40 значну частину першого півріччя, говориться у звіті.

Читайте такожІмовірність дефолту Росії сильно зросла через обвал нафти й рубляКількість виданих дозволів на буріння нафтових і газових свердловин у США незначно зросла у грудні після майже 40-процентного падіння в листопаді, за даними фірми Drilling Info, ексклюзивно наданими Рейтер. Попит на нафту в США, ймовірно, скоротиться в найближчі дні через пожежі на двох великих НПЗ, один із яких - найбільший на Східному узбережжі.

Венесуела повідомила про домовленість із Саудівської Аравією про підтримку ринку нафти і цін шляхом спільних політичних заходів, не наводячи подробиць. Саудівська Аравія, найбільший у світі експортер нафти, раніше неодноразово заявляла, що не буде знижувати видобуток для стабілізації ринку, ігноруючи пропозиції кількох країн ОПЕК, включаючи Венесуелу.

Минулого тижня на світовому ринку нафти вперше з 2009 року утворилося контанго - ситуація, коли ціни на товар із негайною поставкою нижче цін із відтемінуванням постачання.