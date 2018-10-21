Южно-Українська АЕС підключила до мережі третій енергоблок

Енергоблок був відключений 17 жовтня через несправність системи автоматичного регулювання турбіни.

Южно-Українська АЕС (ЮУАЕС, м. Южноукраїнськ, Миколаївська область), яка входить до структури Національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом", підключила до мережі третій енергоблок після усунення несправностей.

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Про це повідомила прес-служба станції.

"21 жовтня о 6:49 після успішного усунення несправностей системи автоматичного регулювання турбіни третій енергоблок Южно-Української АЕС підключено до енергосистеми України", - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, обладнання першого та другого енергоблоків ЮУАЕС працює в заданому режимі.

Радіаційна обстановка на ЮУАЕС відповідає нормам безпеки, а радіаційний фон на промисловому майданчику АЕС знаходиться на рівні природних фонових значень. Викиди та скиди радіоактивних речовин у навколишнє середовище не перевищують встановлених допустимих значень.

Як повідомляв УНІАН, 17 жовтня в 22:41 енергоблок №3 Южно-Української АЕС був відключений від енергомережі через несправності системи автоматичного регулювання турбіни. Порушень умов та меж безпечної експлуатації не зафіксовано.

Довідка УНІАН. Южно-Українська АЕС розташована на берегах Південного Бугу в місті Южноукраїнськ Миколаївської області і є відокремленим підрозділом ДП НАЕК "Енергоатом". Входить до складу Южно-Українського енергетичного комплексу.

До складу енергокомплексу входять: Южно-Українська АЕС (3 атомні енергоблоки ВВЕР-1000 сумарною потужністю 3000 МВт), Олександрівська ГЕС на річці Південний Буг (2 гідроагрегати, сумарна потужність 11,5 МВт) і Ташлицька ГАЕС (в експлуатацію введена перша черга: 2 гідроагрегати сумарною потужністю в генераторному режимі 320 МВт, в стадії будівництва друга черга - гідроагрегат №3).