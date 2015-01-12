Запаси газу в українських сховищах скоротилися до 10,6 млрд кубометрів

Запаси газу в українських підземних сховищах газу (ПСГ) з 3 по 10 січня скоротилися на 5,2%, або на 581 млн кубометрів, - до 10,629 млрд кубометрів.

Про це свідчать дані оператора газотранспортної системи України компанії «Укртрансгаз».

З початку опалювального сезону Україна спожила понад 6 млрд кубометрів газу з підземних сховищ.

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Як повідомляв УНІАН, НАК "Нафтогаз України" у зв'язку з початком опалювального сезону з 20 жовтня почала відбір газу з підземних газосховищ.

5 грудня «Нафтогаз» перерахував «Газпрому» 378 млн дол. передоплати за 1 млрд кубометрів природного газу. З 9 грудня Україна після піврічної перерви відновила імпорт російського газу. 24 грудня «Нафтогаз» перерахував «Газпрому» другий транш у розмірі 1,65 млрд дол., повністю розрахувавшись за попередні борги. 31 грудня "Нафтогаз" здійснив передоплату "Газпрому" за січень.

Довідка УНІАН. В Україні 12 підземних сховищ газу загальною активною місткістю близько 31 млрд кубометрів. Підземні сховища газу є складовою частиною системи газопостачання України і транзиту газу через її територію.