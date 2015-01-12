Ціна нафти знову впала нижче $49

Вартість нафти сорту Brent на торгах на лондонській біржі ICE опустилася нижче 49 доларів. Лютневий ф'ючерсний контракт станом на 10:35 мск знизився на 2,22% до 48,97 долара за барель, повідомляє ТАСС.

Раніше в січні ціна на нафту марки Brent у п'ятницю опустилася нижче $50 за барель і досягла мінімального значення за 5,5 років.

Це відбулося на тлі заяви представника Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ), яка свідчить про те, що арабські країни ОПЕК Перської затоки, як і раніше, не мають наміру скорочувати обсяги видобутку для підтримання рівня ціни. На закінчення сесії на лондонській Міжконтинентальній біржі ф'ючерсних угод вартість лютневих контрактів на постачання суміші Brent знизилася на $1,69 до $49,27 за барель. На Нью-Йоркській товарній біржі, де торги ще тривають, ціна бареля техаської світлої нафти (WTI) на проміжній позначці впала на $1,25 і досягла рівня $47,52.

Читайте такожРосійський рубль продовжує падати рекордними темпами"Зайву пропозицію нафти на ринку виходить не від країн ОПЕК, так чому країни-члени ОПЕК повинні скорочувати видобуток?", - заявив у п'ятницю посол ОАЕ в США Юсеф аль-Обайба. Дипломат також додав, що ОАЕ зможе існувати при поточному низькому рівні цін на нафту "довше, ніж багато хто думає".

"Очікування того, що саудівці й інші виробники з регіону Перської затоки скоротять видобуток протягом найближчих місяців, необґрунтовані, - вважає Сара Емерсон, керуючий директор дослідницької компанії ESAI Energy. - Країни Перської затоки, можливо, будуть зберігати рівень видобутку й у 2016 році. М'яч зараз на боці інших країн-виробників нафти".