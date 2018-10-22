Гройсман заявив, що Україна співпрацює з міжнародними фінансовими партнерами, аби віддати борги, а не наростити їх

Прем’єр-міністр зауважив, що уряду вдалося домовитися про значно менше підвищення ціни на газ, ніж вимагає МВФ.

Уряд України вважає необхідним продовження співпраці з міжнародними фінансовими організаціями задля забезпечення політики виплати боргів і зниження навантаження на бюджет, а не нарощування запозичень.

Про це в ефірі телеканалу «Україна» сказав прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, інформує Урядовий портал.

«Ми працюємо з фінансовими ринками світу, аби віддати кредити, які на нас поклали минулі уряди протягом 2005-2013 років. Зараз ми щороку платимо 5 млрд доларів як обслуговування взятого тоді боргу», - наголосив прем’єр.

Він нагадав, що однією з умов продовження співпраці з партнерами, передусім Міжнародним валютним фондом, стало підвищення цін на газ для населення. Втім, це підвищення стало значно меншим за первинні вимоги. «У мене було два варіанти – аби домовитися про мінімальне зростання цін на газ і продовжити співпрацю. Або увійти в дефолт. Це банкрутство країни. Заощадження громадян знеціняться, буде галопуюча інфляція. Цього неможливо було допустити», - зазначив Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України підвищить ціну на газ для населення на 23,5%, до 8550 грн за тис. кубометрів з 1 листопада.

«Ми починали переговори (з МВФ - УНІАН) з того, щоб вирівняти ціни на 60%. Підвищити від діючої ціни на 60%, але в результаті наших переговорів і компромісів знайшли інший підхід. Ціни з 1 листопада зростуть лише на 23,5%, не на 60%. Це те, що нам вдалося неймовірними зусиллями досягти в результаті цих переговорів», - сказав Гройсман під час позачергового засідання уряду 19 жовтня.

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Раніше Кабінет міністрів ухвалив рішення не підвищувати ціну на газ для населення з квітня цього року. Документ передбачав продовження спеціальних зобов'язань Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» з продажу облгазам і теплокомуненерго природного газу без зміни ціни до 1 червня. 30 травня Кабмін продовжив спецзобов'язання «Нафтогазу» з продажу газу для потреб населення до 1 серпня 2018 року, 26 липня - до 1 вересня, 29 серпня - до 1 жовтня, 28 вересня - до 18 жовтня, 18 жовтня - до 27 жовтня.

Ціна газу для населення становить 4942 грн за тисячу кубометрів, а з урахуванням податку на додану вартість і зборів, що включають транспортування, - 6958 грн за тисячу кубометрів.

Питання визначення ціни газу для потреб населення є предметом переговорів України з Міжнародним валютним фондом. Представники Фонду наполягають на тому, що вартість «блакитного палива» має бути вирівняна (піднята) до рівня імпортного паритету.