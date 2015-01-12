Американська нафтокомпанія через санкції вийшла з проекту в Західному Сибіру

Про це повідомляє індійська газета The Financial Times, пише Прайм.

Родовище Сніжне в Західному Сибіру розробляється донькою індійської державної нафтогазової корпорації Oil and Natural Gas Corp (ONGC) - ONGC Videsh Ltd (OVL). ONGC через OVL володіє групою Imperial Energy, придбаною в січні 2009 року. Вона включає в себе групу самостійних підприємств, що працюють на території Томської області, в тому числі нафтогазовидобувні підприємства - ТОВ "Норд Імперіал" і ТОВ "Альянснефтегаз".

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На родовищі Сніжне планувалося пробурити дві горизонтальні свердловини.

"Компанія Liberty заявила про нездатність підтримати проект. Але ми будемо продовжувати самі", - сказав керуючий директор OVL Нарендра Верма. Він зазначив, що на даний момент планується пробурити 4 свердловини, вкласти 10 млн доларів у розвідку на родовищі.

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Як пише газета, Liberty подавала заявку про можливість роботи в РФ, проте американська адміністрація її відхилила.

OVL уклала угоду з Liberty Resources про розробку баженовської свити у вересні 2013 року. В обмін на роботу на Сніжному OVL повинна була надати Liberty 30% компанії Imperial Energy.

OVL придбала британську компанію Imperial Energy в 2009 році за 2,1 млрд доларів і з того моменту вклала 300 млн доларів в її розвиток. Однак видобуток на підприємствах впав до 7 тис. барелів на добу з початкових 80 тис. барелів.