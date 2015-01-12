Ціни на бензин в США впали до мінімуму з квітня 2009 року

За останні три тижні вони впали приблизно на 27 центів і зараз становлять у середньому по країні 2,20 долара за 1 галон (близько 58 центів за 1 літр) автомобільного палива найнижчого сорту, повідомляє ТАСС.

Таким чином, вартість бензину в США впала до мінімального рівня з квітня 2009 року. У порівнянні з тим же періодом минулого року галон автомобільного палива став коштувати на 1,14 долара менше.

Опитування 2,5 тис. заправних станцій, проведене службою Lundberg Survey, показало, що найдорожчий бензин продається зараз в Сан-Франциско (штат Каліфорнія), де 1 галон низькосортного пального коштує 2,66 долара. Найдешевший бензин можна знайти в Альбукерке (штат Нью-Мексико) - 1,76 долара за галон.

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За словами аналітиків, падіння цін на бензин в США безпосередньо пов'язано із здешевленням нафти на світових біржах, яке відбувається насамперед через зниження попиту і надлишок пропозиції. За останні три тижні нафта на Нью-Йоркській товарній біржі подешевшала на 14%. Минулої п'ятниці, коли відбулися останні торги, ф'ючерсні контракти на поставки "чорного золота" в лютому укладалися з розрахунку 48,36 долара за барель.

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Експерти вважають, що зниження роздрібних цін на бензин в США в найближчі тижні продовжиться через можливе подальше здешевлення нафти. Водночас, темпи падіння цін на паливо, швидше за все, сповільняться.