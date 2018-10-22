В українських сховищах вже майже 17 мільярдів кубів газу

Запаси газу в ПСГ з початку сезону закачування збільшилися в 2,27 раза - до 16,9 млрд куб. м.

Запаси природного газу в українських підземних сховищах газу (ПСГ) з початку сезону закачування (9 квітня) збільшилися у 2,27 раза, або на 9,47 млрд куб. м - до 16,9 млрд куб. м.

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Про це свідчать дані оператора газотранспортної системи України держкомпанії «Укртрансгаз».

Згідно з даними держкомпанії, з 1 по 20 жовтня в сховища було закачано 680 млн куб. м газу.

На 20 жовтня запаси газу в ПСГ становлять 16,9 млрд куб. м, що на 0,15% менше, ніж на аналогічну дату 2017 роки (16,93 млрд куб. м).

За даними «Укртрансгазу», c 1 по 20 жовтня Україна імпортувала 645 млн куб. м газу (355,5 млн куб. м - через Словаччину, 244,5 млн куб. м - через Угорщину, 45 млн куб. м - через Польщу). Власний видобуток c 1 по 20 жовтня становить 1,17 млрд куб. м, а транзит - 4,29 млрд куб. м.

Зазначається, що за станом на 20 жовтня українські газові сховища заповнені на 54,62%.

Як повідомляв УНІАН, Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" заявляє, що запасів природного газу в розмірі 16 млрд куб. м в підземних сховищах достатньо для комфортного проходження опалювального сезону 2018/2019 років.

У 2018 рік наша країна увійшла з рекордними за останні 5 років запасами газу - 14,7 млрд куб. м.