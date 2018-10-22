Порошенко відреагував на підвищення тарифів на газ для населення

Порошенко доручив уряду розширити програму субсидій у зв’язку із підвищенням тарифів на газ

Президент Петро України Порошенко доручив уряду розширити програму субсидій у зв’язку із підвищенням тарифів на газ.

Як повідомили у прес-службі глави Української держави, про це він сказав на зустрічі з нагоди 22-ї річниці створення Рахункової палати України.

«Як президент я поставив уряду дуже жорстку вимогу – ми маємо захистити людей, розширити програму субсидій, збільшити кошти на виконання цієї програми, аби від зростання тарифів не постраждали найменш захищені верстви населення і взагалі будь-хто, для кого це підвищення є критичним», - зазначив глава держави, коментуючи рішення уряду.

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Президент нагадав ситуацію з підвищенням ціни на газ минулого разу, коли завдяки запровадженню субсидій вдалося компенсувати витрати для найменш захищених верств населення та «зняти острах» щодо цього рішення.

«Ми наголошуємо, що жодна людина, жодна бідна людина, жодна незахищена родина не відчула підвищення тарифів на своєму власному бюджеті», - підкреслив Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, 19 жовтня Кабінет міністрів оголосив про підвищення з 1 листопада тарифів на газ для населення на 23,5% - до 8550 грн за тис. кубометрів.