"Нафтогаз" хоче інвестувати 35 мільярдів у видобуток газу

Однак інвестиційний план ще не затверджений наглядовою радою компанії.

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" планує в 2019 році інвестувати 34,5 мільярда гривень у збільшення видобутку природного газу.

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Про це під час брифінгу повідомив журналістам головний комерційний директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко.

"У збільшення видобутку - 34,5 мільярда гривень, в ГТС - 7,3 мільярда гривень. Загальні інвестиції в 2019 році становитимуть 43,5 мільярда гривень", - сказав він.

Вітренко додав, що інвестиційний план ще не затверджений наглядовою радою компанії.

Як повідомляв УНІАН, "Нафтогаз" в 2017 році порівняно з 2016 роком збільшив чистий прибуток на 48% - до 39,4 мільярда гривень.

Довідка УНІАН. НАК "Нафтогаз України" – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають близько 90% газу і нафти в країні. НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через мережу АЗС.