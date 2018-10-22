Не дотягує до ринкової: в "Нафтогазі" досі незадоволені ціною на газ для населення

Уряд підвищив ціну на газ для населення на 23,5% з 1 листопада цього року.

Незважаючи на рішення уряду про підвищення ціни на газ для населення на 23,5%, вартість палива в Україні все ще істотно нижче ринкового рівня.

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Про це під час брифінгу повідомив голова правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Андрій Коболєв.

"Після підвищення, яке зараз сталося, ціна в Україні для населення досі істотно менше європейської ринкової ціни на газ", - сказав Коболєв, додавши, що на європейському газовому ринку, на який орієнтується Україна, за останній час відбулося істотне підвищення цін.

У свою чергу, головний комерційний директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко зазначив, що компанія поки не очікує подальшого зростання цін на газ на європейському ринку.

"Ми не бачимо поки що стійкої тенденції до зростання вартості газу на європейських ринках", - сказав Вітренко.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України з 1 листопада підвищив ціну на газ для населення на 23,5%, до 8550 гривень за тисячу кубометрів.

Питання визначення ціни газу для потреб населення був предметом переговорів України з Міжнародним валютним фондом.