Євросоюз просить Гройсмана не перешкоджати реформуванню "Укренерго"

Мінгареллі і Копач вказали на ризики зриву корпоратизації держкомпанії.

Посол ЄС в Україні Хюг Мінгареллі і директор Секретаріату Енергетичного співтовариства ЄС Януш Копач направили прем'єр-міністру Володимиру Гройсману лист, в якому висловили стурбованість ситуацією, що склалася навколо "Укренерго".

Копію цього документа має в своєму розпорядженні РБК-Україна.

"Ми стурбовані трьома ініціативами Міністерства енергетики та вугільної промисловості та Комісії з реорганізації ДП "Укренерго"", - заявляють європейські чиновники у своєму зверненні.

Їх турбує, по-перше, що Міненерговугілля планує запропонувати членам новоствореної наглядової ради "Укренерго" "зарплату, значно більш низьку, ніж рекомендував номінаційний комітет україни" (комітет з призначень при Мінекономрозвитку, - ред.).

По-друге, Мінгареллі і Копач повідомили українському прем'єру, що Комісія з реорганізації "Укренерго" в акціонерне товариство не затвердила звіт з оцінки майна підприємства. У результаті, на думку єврочиновників, корпоратизацію держкомпанії доведеться "почати знову" і вона займе додаткові три місяці. "Це призведе до суттєвих затримок у підготовці до сертифікації "Укренерго" (як незалежного оператора, - ред.)", - йдеться в листі.

По-третє, в документі зазначається, що Комісія з реорганізації прийняла рішення про передачу повноважень з управління "Укренерго" своєму голові - новопризначеному заступник міністра енергетики Михайлу Близнюку. Посол ЄС в Україні та глава СЕС просять уряд перевірити, чи дійсно Комісія має такі повноваження і наскільки законно усувати менеджмент держпідприємства від управління. Вони також закликали Гройсмана на час перевірки відстрочити рішення Комісії.

Як повідомляло раніше РБК-Україна, міністр енергетики Ігор Насалик має намір розширити свої повноваження по управлінню державним підприємством НЕК "Укренерго" і фактично заблокував його корпоратизацію.

Нагадаємо, корпоратизація оператора магістральних мереж НЕК "Укренерго" є однією з умов для отримання Україною макрофінансової допомоги від ЄС.