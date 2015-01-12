Віце-президент ЄК з енергетики летить до Москви говорити про газ

Віце-президент Європейської комісії з енергетичних питань Марош Шефкович (Maroš Šefcovic) 14 січня у Москві обговорить можливий „літній пакет” для вирішення газових проблем між Україною та Росією.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це на брифінгу повідомила його речник Анна-Каїса Ітконен (Anna-Kaisa Itkonen).

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«Віце-президент Шефкович буде у Москві у середу і зустрінеться з міністром енергетики Новаком, заступником прем’єр-міністра Дворковичем та головою «Газпрому» Міллером. Мета його візиту – відслідковувати імплементацію зимового пакета та обговорити підготовку можливого літнього пакета», - сказала вона.

Ітконен підкреслила, що аналогічний візит віце-президент Єврокомісії вже здійснив до Києва в листопаді 2014 року.