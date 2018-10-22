"Нафтогаз" планує заплатити до бюджету майже 130 мільярдів податків в 2019 році

З цієї суми дивіденди становитимуть 25,1 мільярда гривень.

Очікувані надходження до державного бюджету 2019 року від Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" становитимуть 129 мільярдів гривень, з яких дивіденди – 25,1 мільярда гривень.

Читайте такожГройсман заявивши, що 90% прибутку "Нафтогазу" буде повернуто до бюджету

Про це в ході прес-конференції повідомив головний комерційний директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко.

"Загальна сума запланованих надходжень становить майже 130 мільярдів гривень", - сказав Мороз, додавши, що такі показники надходжень закладені в держбюджеті на 2019 рік, який був проголосований парламентом в першому читанні.

З цієї суми 25,1 мільярда гривень становитимуть дивіденди, 30,5 мільярда гривень – рента, 20,2 мільярда гривень – податок на прибуток.

Як повідомляв УНІАН, 19 жовтня прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що 90% прибутку національного госходинга "Нафтогаз України" буде повернуто в державний бюджет.

Як повідомляв УНІАН, у 2017 році "Нафтогаз" сплатив до держбюджету понад 100 мільярдів гривень податків і дивідендів. Минулого року держхолдинг збільшив чистий прибуток на 48% - до 39,3 мільярда гривень.

Довідка УНІАН. НАК "Нафтогаз України" – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають близько 90% газу і нафти в країні. НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.