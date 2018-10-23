Гройсман заперечив можливість ще одного підвищення цін на газ для населення

За його словами, в майбутньому ціна на газ буде залежати від імпортної ціни.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман виключив чергове підвищення цін на газ для українців після того, як було прийнято рішення підняти вартість газу на 23,5% з 1 листопада.

"Питання про те, що треба робити ще одне підвищення на 35% не стоїть і не може стояти, цього не станеться, тому що це неприйнятно для українських громадян. І я тут виступаю на стороні людей", - сказав Гройсман в програмі Свобода слова в ефірі телеканалу ICTV.

За його словами, в майбутньому ціна на газ буде залежати від імпортної ціни.

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Гройсман зазначив, що уряд більше року вів переговори з Міжнародним валютним фондом, щоб знайти оптимальне рішення і не піднімати ціну на газ для населення.

Як повідомляв УНІАН, 19 жовтня прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що з 1 листопада ціну на газ в Україні підвищать на 23,5%. Отже, вартість газу для населення становитиме 8550 грн за 1000 м³. До 1 листопада населення буде отримувати газ за колишньою ціною – 6958 грн за 1000 м³.

Цього самого дня у МВФ повідомили, що Україна і Фонд домовилися про нову 14-місячну програму співпраці, яка передбачає надання $3,9 млрд.