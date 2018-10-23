Меркель змінила курс на імпорт газу зі США - ЗМІ

Уряд ФРН вирішив взяти на себе частину фінансування будівництва терміналу для скрапленого природного газу.

Канцлер ФРН Ангела Меркель запропонувала урядову підтримку комерційних зусиль для того, щоб у Німеччині з'явився американський газ.

Як пише The Wall Street Journal, це стало головною поступкою Меркель президенту США Дональду Трампу, який намагається послабити позиції Росії на найбільшому в Європі енергетичному ринку.

Відзначається, що в цьому місяці Меркель розповіла на закритій зустрічі, що уряд вирішив взяти на себе частину фінансування будівництва терміналу для зрідженого природного газу (ЗПГ), який буде розташований на півночі Німеччини, повідомили знайомі з переговорами джерела WSJ. Державна допомога стане вирішальним поштовхом до розвитку проекту, йдеться в матеріалі.

Як зазначає газета, американський лідер Дональд Трамп активно лобіював продаж великих обсягів СПГ на території Європи. Газета пише, що експорт американського СПГ в Європу різко зріс в минулому році, однак Німеччина не купувала його. За словами джерел, Меркель під час зустрічі не сприймала свою зміну в ставленні до американського газу як поразку, але назвала це «стратегічним» рішенням, яке може окупитися в довгостроковій перспективі.

Читайте такожМеркель поїхала до Азербайджану шукати альтернативу російському газу - Reuters

Чиновники зі США і Німеччини заявили, що Берлін сподівається, що питання з американським газом може допомогти вирішити тривалий торговий спір і, можливо, навіть згладити погрози Вашингтона про введення санкцій через проект російсько-німецького газопроводу «Північний потік-2», який може подвоїти існуючий обсяг експорту газу з Росії до Німеччини.

WSJ пише, що протягом багатьох років плани з будівництва терміналу СПГ були застопорені через відсутність державної підтримки, яка дозволила б зробити проект економічним. Одна з перших заявок на державну допомогу була подана вже в жовтні для будівництва терміналу в місті Штаде, недалеко від Гамбурга. Тим не менш, яка саме підтримка буде надаватися Берліном і в якій формі — субсидії, кредити, кредитні гарантії, захист інвесторів або всі заходи — залишається неясним. За словами джерел, цілком імовірно, що рішення з цього питання буде прийнято до кінця року.