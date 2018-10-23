Дуда вважає "Північний потік-2" небезпекою для України та Словаччини

Польський президент вважає новий газопровід суто політичним і стратегічним проектом Росії.

Газопровід "Північний потік-2" (Nord Stream 2) є політичним проектом, який становить небезпеку для України і Словаччини, і Варшава докладе всіх зусиль, щоб запобігти його запуску.

Читайте такожМеркель змінила курс на імпорт газу зі США - ЗМІ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Польщі Анджея Дуди.

За його словами, позиції Польщі та України і Словаччини по "Північному потоку-2" збігаються.

"Північний потік-2" - це інвестиція, яка не має нічого спільного з економічним розрахунком. Це політичне і стратегічне завдання, яке втілює Росія", - підкреслив польський президент.

Він додав, що новий російський газопровід міг би становити небезпеку і для Польщі, якби не заходи, які вона реалізує.

"Той факт, що Європейський союз не завадив цим інвестиціям, показує, що європейські справи йдуть у неправильному напрямку", - зазначив Дуда.

Як повідомляв УНІАН, у місії США в Європейському союзі вважають, що "Північний потік-2" підриває стабільність в Європі, в тому числі її енергетичну безпеку, "надаючи Росії ще один інструмент політичного стримування європейських країн, особливо України".