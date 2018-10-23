Кабмін поки не планує підвищувати ціну на газ ще на 35%

За словами прем'єра, у віддаленій перспективі підвищення ціни на газ для населення залежатиме від світової ціни на блакитне паливо.

Уряд поки не планує проводити ще одне підвищення ціни на газ для населення, щоб привести її до ринкового рівня, що було однією з вимог Міжнародного валютного фонду для виділення чергового траншу Україні.

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Про це під час ефіру на одному з телеканалів заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

"Питання про те, щоб робити ще одне підвищення ціни на газ для населення – УНІАН) на 35%, не стоїть і не може стояти, цього не відбудеться, тому що це неприйнятно для українських громадян", - зазначив він.

Що стосується підвищення ціни на газ для населення у віддаленій перспективі, то, за словами прем'єра, все залежатиме від світової ціни на блакитне паливо.

"Все залежатиме від світових цін на газ в цілому і від того імпортного паритету, як газ заходитиме", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України з 1 листопада підвищив ціну на газ для населення на 23,5%, до 8550 гривень за тисячу кубометрів. За словами прем'єра, спочатку МВФ вимагав підвищити ціну на газ на 60%.

На сьогодні ціна газу для населення становить 4942 гривні за тисячу кубометрів, а з урахуванням податку на додану вартість і зборів, що включають транспортування, - 6958 гривень за тисячу кубометрів.

Питання визначення ціни газу для потреб населення є предметом переговорів України з Міжнародним валютним фондом. Представники Фонду раніше наполягали на тому, що вартість "блакитного палива" повинна вирівнятися (піднята) до рівня імпортного паритету.