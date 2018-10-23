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Кабмін поки не планує підвищувати ціну на газ ще на 35%

11:26, 23 жовтня 2018
Енергетика
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Ілюстрація REUTERS

Уряд поки не планує проводити ще одне підвищення ціни на газ для населення, щоб привести її до ринкового рівня, що було однією з вимог Міжнародного валютного фонду для виділення чергового траншу Україні.

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Про це під час ефіру на одному з телеканалів заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

"Питання про те, щоб робити ще одне підвищення ціни на газ для населення – УНІАН) на 35%, не стоїть і не може стояти, цього не відбудеться, тому що це неприйнятно для українських громадян", - зазначив він.

Що стосується підвищення ціни на газ для населення у віддаленій перспективі, то, за словами прем'єра, все залежатиме від світової ціни на блакитне паливо.

"Все залежатиме від світових цін на газ в цілому і від того імпортного паритету, як газ заходитиме", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України з 1 листопада підвищив ціну на газ для населення на 23,5%, до 8550 гривень за тисячу кубометрів. За словами прем'єра, спочатку МВФ вимагав підвищити ціну на газ на 60%.

На сьогодні ціна газу для населення становить 4942 гривні за тисячу кубометрів, а з урахуванням податку на додану вартість і зборів, що включають транспортування, - 6958 гривень за тисячу кубометрів.

Питання визначення ціни газу для потреб населення є предметом переговорів України з Міжнародним валютним фондом. Представники Фонду раніше наполягали на тому, що вартість "блакитного палива" повинна вирівнятися (піднята) до рівня імпортного паритету.

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Теги: #ціна на газ#ціна на газ для населення