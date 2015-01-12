Саудівський принц: ціна на нафту більше ніколи не підніметься до $100

Ціна на нафту більше ніколи не підніметься до $100 за бар., впевнений онук першого короля Саудівської Аравії і один із найбільш успішних арабських інвесторів принц Аль-Валід ібн Талал Аль Сауд, передає РБК

«Якщо постачання нафти залишаться на нинішньому рівні, а попит залишиться таким же слабким, краще готуватися до того, що ціни продовжать падати. Якщо поставки скоротяться, а попит зросте, ціни можуть піти вгору. Але я впевнений, що ми ніколи більше не побачимо ціну в $100. Як я вже говорив рік тому, ціна на нафту більш ніж в $100 за бар. штучна», - заявив принц в інтерв'ю виданню USA Today.

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Ібн Талал висловив сумнів у тому, що найбільшим виробникам нафти вдасться домовитися про зниження видобутку, аби скоротити обсяги пропозиції на світовому ринку і домогтися зростання цін.

«Це практично неможливо. Ми не можемо довіряти всім країнам ОПЕК. І ми не можемо довіряти країнам, які не входять в ОПЕК. У 1980-х і 1990-х роках Саудівська Аравія скоротила обсяги видобутку, однак інші обдурили нас і захопили нашу частку ринку», - заявив принц, зазначивши, що відмова влади Саудівської Аравії знижувати обсяги видобутку була у нинішній ситуації розумним рішенням, оскільки скорочення обсягів видобутку на саудівських родовищах лише призвело б до скорочення частки королівства на світовому нафтовому ринку.

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Водночас, ібн Талал категорично відкинув припущення про те, що причини такого різкого падіння нафтових цін лежать у площині геополітики і пов'язані з спробами США та їхніх союзників (в тому числі і Саудівської Аравії) натиснути на Росію.