"Нафтогаз" не постачатиме газ у Коцюбинське до погашення боргів

Селище досі ризикує залишитися без опалення.

Селище Коцюбинське, що входить до складу Ірпінської міської ради, не отримає газ для запуску котелень, поки не вирішить питання з боргом перед Національною акціонерною компанією "Нафтогаз Україна" в розмірі 27,68 мільйона гривень, і тому ризикує залишитися без опалення цієї зими.

Читайте такожУ Києві розпочали підключення житлових будинків до опалення

Про це під час прес-конференції в УНІАН повідомив член виконавчого комітету Коцюбинської селищної ради Богдан Слюсаренко.

"Нафтогаз України" також, як і облгаз, сказав, що поки не заплатимо борги, не підпишемо хоча б договір про реструктуризацію, ніякого газу в борг нам давати не буде, і красти, як це було в минулому році, теж нам не дадуть», - сказав він.

Слюсаренко нагадав, що борг перед НАК "Нафтогаз України" виник через те, що минулої зими сільський голова Ольга Матюшина вчинила неправомірні дії, коли почала забір газу для котелень селища, не маючи на це дозвільних документів. Після цього НАК оштрафував Коцюбинське за несанкціонований відбір блакитного палива.

За словами Слюсаренко, селище поки не може розраховувати на гроші з Резервного фонду, про що йому заявили в Міністерстві регіонального розвитку і будівництва.

"Мені сказали, що ні з якого Резервного фонду вам давати гроші ніхто не буде, оскільки в законі чітко зазначено, що з Резервного фонду можуть давати гроші лише тоді, коли вже буде безпосередньо надзвичайна ситуація. Тобто, якщо у нас розморозить систему, як це було в Алчевську, лише тоді виділять гроші з Резервного фонду і зможуть реалізувати ремонт всієї системи. Це буде протягом п'яти днів, як мені сказали, з'їдуться бригади з усієї України, щоб за кілька днів усунути цю проблему", - сказав він.

Слюсаренко зазначив, що поки що єдиним виходом зі сформованої ситуації є реструктуризація боргу перед "Нафтогазом" з паралельним отриманням лімітів на газ на цей опалювальний сезон, причому на рахунках селища є 43 мільйони гривень, однак вони арештовані виконавчою службою через борг перед компанією "Крайбуд" за роботи з ремонту системи каналізації.

Як повідомив присутній на прес-конференції депутат поселкого ради Сергій Даниш, два тижні тому депутатський корпус прийняв рішення про виділення 2 міьйонів гривень на погашення боргу перед "Крайбудом", щоб розблокувати рахунки селища, але дане рішення блокується, у тому числі Матюшиною, яку на даний момент селищна рада вже вдруге відсторонила від займаної посади.

"Багато малювали дорожніх карт рішення, але на сьогодні ми не бачимо, щоб сьогодні щось в цьому напрямку рухається. Близько двох тижнів тому ми зібрали депутатською більшістю сесію і проголосували зміни до бюджету, і затвердили тарифи, але на сьогодні виконання цих рішень не відбувається", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, раніше Кабінет міністрів України ухвалив рішення про початок опалювального сезону з 15 жовтня.