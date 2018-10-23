Киянам пояснили, як уникнути донарахувань у платіжках за газ

У КМДА зазначили, що єдиним правильним рішенням даної проблеми є встановлення квартирного лічильника обліку споживання газу.

Київська міська державна адміністрація не може скасувати донарахування в платіжках за газ підприємством "Київгаз" для жителів столиці в період відсутності гарячої води в Києві.

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Про це на брифінгу журналістам повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

"Існує законодавча норма, яка говорить про те, що за відсутності гарячого водопостачання люди нагрівають воду, користуючись газовою плитою, тому йдуть нарахування за газ. Це відбувається щороку ... Тому є законодавча норма про донарахування. Змінити її ми не можемо", - заявив він.

Пантелєєв повідомив, що єдиним правильним рішенням даної проблеми є установка поквартирного лічильника обліку споживання газу.

За його словами, на даний момент у 40,5% абонентів "Київгазу", тобто у 316 тис. з 780 тис., не заставлені дані лічильники.

"Київгаз" за програмою, затвердженою НКРЕКП, до кінця 2021 року зобов'язаний встановити лічильники у кожній з цих 316 тис. квартир. Така робота зараз відбувається. За цей рік вже встановлено понад 22 тис. лічильників", - заявив Пантелеєв.

Також він повідомив, що всі бажаючі встановити лічильник можуть звернутися до сервісного центру "Київгазу".

"Тому, будь ласка, хто бажає, звертайтеся в "Київгаз" і безкоштовно встановлюйте лічильник", - уточнив він.

Як повідомляв УНІАН, "Київгаз" у платіжках за вересень для жителів столиці донарахував плату за всі місяці відсутності гарячої води, не дивлячись на те, що велика кількість споживачів користується електричними бойлерами.

Після цього мер Києва Віталій Кличко заявив, що власники квартир, які отримали платіжки за газ з донарахуванням за період відсутності гарячої води в столиці, не повинні платити за цю послугу.