В Укренерго озвучили офіційну позицію щодо прогресу у корпоратизації компанії

"Укренерго" оприлюднили офіційну позицію щодо прогресу корпоратизації компанії та її чергового етапу - інвентаризації та оцінки майна.

У компанії нагадують, що вчора, 22 жовтня, Міністерство енергетики та вугільної промисловості провело зустріч з представниками міжнародних фінансових організацій (ЄБРР, USAID, офісу Міністерства енергетики США в Посольстві США в Україні, Європейського Інвестиційного Банку в Україні, Представництва Європейського Союзу в Україні та Енергетичного Співтовариства) за головування міністра Ігоря Насалика з метою обговорення питань корпоратизації державних підприємств й зокрема — ДП «НЕК «Укренерго».

Під час зустрічі Ігор Насалик зазначив, що Міністерство доклало зусиль, щоб процес формування наглядових рад був максимально прозорим і зрозумілим. Як приклад — Наглядова рада ДП «НЕК «Укренерго» повністю сформована відповідно до європейських вимог і стандартів та затверджена відповідним наказом Міненерговугілля від 19 жовтня 2018 року № 520. Водночас Міністр вказав на «недоліки у процесі корпоратизації, серед них — перенесення термінів проведення інвентаризації та розбіжності в наданих документах щодо оцінки майна, що стало причиною негативних висновків Комісії з реорганізації (перетворення) ДП «НЕК «Укренерго», наголошують у компанії.

"Незважаючи на те, що на цю зустріч ДП «НЕК «Укренерго» не було запрошено, не можемо не відзначити позитивні зрушення в процесі реформи корпоративного управління та висловлюємо сподівання на подальшу конструктивну взаємодію з Міністерством, погодження умов контрактів членів Наглядової ради задля повноцінного запуску її роботи", - йдеться у повідомленні.

Водночас Укренерго наполягає на тому, що надані Комісії з реорганізації (перетворення) ДП «НЕК «Укренерго» документи є чинними, були надіслані в визначені законодавством терміни та погоджені відповідальними інстанціями.

"А саме: результати інвентаризації (погоджені Комісією та затверджені Міненерговугілля); звіт з оцінки (підготовлений незалежним оцінщиком та рецензований ФДМУ); передавальний баланс (підготовлений підприємством та завірений незалежним аудитором)", - наголосили у компанії.