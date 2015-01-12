«Енергоатом» залучив у «Діамантбанку» кредит на 70 млн грн

Оператор усіх діючих атомних станцій України держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» за результатами відкритих тендерних торгів уклало договір із «Діамантбанком» на залучення мультивалютного кредиту на суму 70 млн грн терміном на 1 рік.

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Згідно з повідомленням на сайті «Державні закупівлі», «Діамантбанк» запропонував кредит у гривні під 24% річних, у доларах - під 14% річних.

Також повідомляється, що у тендері брав участь «Банк інвестицій та заощаджень», який програв торги, запропонувавши більш високу ставку за кредитами - 25% у гривні та 15% у доларах.

Раніше УНІАН повідомляв, що «Енергоатом» візьме у «Укрексімбанку» кредит на 750 млн гривень.

Довідка УНІАН. Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» - найбільший виробник електроенергії в Україні із часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На НАЕК «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку всіх АЕС країни.