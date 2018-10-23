"Нафтогаз" уклав договір про постачання газу для двох заарештованих ТЕЦ Дубневичів

Керуюча компанія визнала накопичені борги ТЕЦ у розмірі 305,2 млн грн і підтвердила свої права на управління даним майном.

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" уклала договір про постачання природного газу за пільговою ціною з підприємством «Гарант Енерго М», яке за підсумками конкурсу, проведеного Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА) в середині вересня, є керуючим Новороздільської і Новояворівської ТЕЦ у Львівській області. Про це повідомляє прес-служба НАК.

Читайте такожНардепи Дубневичи в судовому порядку хочуть зняти арешт з двох своїх ТЕЦ на Львівщині

Згідно з повідомленням, це перший випадок, коли "Нафтогаз" укладає договір на поставку газу об'єктів теплокомуненерго, майно яких заарештовано і передано в управління АРМА.

"Нафтогаз" повністю виконав зобов'язання, покладені на компанію урядовою постановою. Ми скористалися всіма можливостями, щоб якомога швидше укласти договір на умовах, передбачених законодавством і забезпечити теплом майже 70 тис. мешканців Львівщини, які залежать від роботи Новороздільської і Новояворівської ТЕЦ", - цитує прес-служба першого заступника голови правління "Нафтогазу" Сергія Перелому.

Договір укладено на умовах, передбачених постановою Кабінету Міністрів №187 від 22 березня 2017 року "Про покладення спеціальних зобов'язань на суб'єктів ринку природного газу для забезпечення суспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу".

Також зазначено, що для укладення даного договору «Гарант Енерго М» відкрив рахунки зі спеціальним режимом використання і виконав вимогу Закону України «Про теплопостачання», визнавши накопичені борги ТЕЦ у розмірі 305,2 млн грн і підтвердивши свої права на управління майном.

Як повідомляв УНІАН, 9 жовтня Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), видала ліцензії на право провадження господарської діяльності з виробництва електричної і теплової енергії підприємству «Гарант Енерго М», яке за підсумками конкурсу, проведеного АРМА в середині вересня, є керуючим Новороздільської і Новояворівської ТЕЦ, власників яких підозрюють у заволодінні понад 300 млн куб. м природного газу НАК «Нафтогаз України» на суму понад 1,4 млрд грн.

У січні цього року детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури затримали у Львові чотирьох посадових осіб компаній «Енергія-Новий Розділ», «Енергія-Новояворівськ» та «Енергія», засновниками яких є народні депутати Богдан і Ярослав Дубневичі, за підозрою в заволодінні понад 300 млн куб. м природного газу Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» на суму понад 1,4 млрд грн.

В кінці серпня цього року Апеляційний суд Києва залишив в силі рішення суду попередньої інстанції про передачу в тимчасове управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА) заарештованих Новояворівської і Новороздільської ТЕЦ.

Майнові комплекси "Новороздільська ТЕЦ" і "Новояворівська ТЕЦ" були передані в управління АРМА, в рамках кримінального провадження на підставі постанов слідчого судді Солом'янського районного суду Києва від 12 червня.