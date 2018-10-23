За донарахованими у платіжках сумами за газ кияни заплатять 200 мільйонів гривень (відео)

Тим, хто гріє воду бойлером і платить більше за електроенергію, все-одно платить ще й за газ.

У Києві розіслали донарахування за газ, відповідно до якого 200 мільйонів гривень заплатять кияни за те, що майже півроку просиділи без гарячої води.

Цей пункт з’явився у платіжках цього місяця. Чиновники тлумачать, коли в країні немає гарячої води, люди гріють воду на газі, а тому мають за це заплатити. Причому наявність бойлера - не є підставою не платити, йдеться в сюжеті ТСН.

Мешканці київської багатоповерхівки вже вісім років не мають гарячої води. Тож кожен мешканець вже давно встановив собі бойлер. Проте кожен з них цього місяця отримав платіжку з боргом за газ. За те, що немає централізованої гарячої води, слід додатково сплатити за газ, на якому ніби-то гріли воду, щоб помитися.

У відділенні "Київгазу" черга. Стіни розклеєні повідомленнями, що платити більше за газ, за відсутності гарячого водопостачання, передбачено постановою Кабміну. І тим, хто гріє воду бойлером і платить більше за електроенергію, все одно платить ще й за газ.

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"Я порахував цю передплату. Будуть збирати у розмірі понад 200 млн грн", - каже експерт.

Експерт з енергетичних питань вже підрахував, скільки люди додатково заплатять за неспожите. Нині він з колегами мізкує, як можна це оскаржити у суді. Однак, поки єдиний метод не платити - це лічильник.

""Київгаз" має ставити, але у нього найгірша ситуація по країні, він лишень 15% квартир обладнав лічильникам. Вони мають поставити лічильники в квартири, бо ці гроші були закладені в тарифи", - каже експерт.

Тим часом Ольга, якій прийшла платіжка на півтисячі за газ, з оплатою вирішила почекати і вже вивчає питання, як поставити у квартирі лічильник газу.

У "Київгазі" письмово повідомили, що абонентів вони забезпечать лічильниками до 2021 року. А хто хоче швидше, може це зробити власним коштом. Обійдеться це приблизно в 3 тисячі гривень.

Як повідомляв УНІАН, "Київгаз" у платіжках за вересень для жителів столиці донарахував плату за всі місяці відсутності гарячої води, не дивлячись на те, що велика кількість споживачів користується електричними бойлерами.

Після цього мер Києва Віталій Кличко заявив, що власники квартир, які отримали платіжки за газ з донарахуванням за період відсутності гарячої води в столиці, не повинні платити за цю послугу.