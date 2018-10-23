Президент Польщі закликав Німеччину відмовитися від будівництва «Північного потоку - 2»

За словами Дуди, другий газопровід, що проходить дном Балтійського моря, призведе до порушення «енергетичного балансу».

Президент Польщі Анджей Дуда під час візиту до Берліна закликав відмовитися від будівництва газопроводу «Північний потік - 2».

Про це він заявив сьогодні під час спільної прес-конференції з президентом ФРН Франком-Вальтером Штайнмаєром, передає Deutsche Welle.

За словами Дуди, другий газопровід, що проходить дном Балтійського моря, призведе до порушення «енергетичного балансу».

Президент Польщі вважає, що новий газопровід призведе до домінуючого стану одного постачальника, а також ускладнить енергопостачання деяких східноєвропейських країн.

«Нас дивує, що Єврокомісія не виступила з однозначно негативною оцінкою (проекту «Північний потік-2»- УНІАН), - сказав він, наголосивши, що йдеться про політичний, а не громадський проект.

Читайте такожМеркель змінила курс на імпорт газу зі США - ЗМІ

Дуда заявив, що Польща не вважає за необхідне будівництво «Північного потоку - 2», оскільки європейські країни можуть закуповувати більшу кількість скрапленого природного газу, вказавши на пропозицію Сполучених Штатів про продаж СПГ. У свою чергу Штайнмаєр наголосив, що рішення про закупівлю скрапленого газу є не політичним, а економічним.

Як повідомляв УНІАН, проектом «Північний потік-2» передбачено будівництво і робота двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 млрд куб. газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Новий трубопровід в обхід України планують побудувати поряд з вже існуючим «Північним потоком-1».

Будівництво газопроводу має завершитися до кінця 2019 року. Протяжність трубопроводу становитиме 1220 км, він повинен з'єднати російську Усть-Лугу і німецький Грайфсвальд.

Україна виступає проти будівництва «Північного потоку-2».