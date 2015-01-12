Ціна нафти Brent впала нижче $48 за барель вперше з весни 2009 року
19:12, 12 січня 2015Енергетика
817
Вартість нафти сорту Brent на торгах на лондонській біржі ICE опустилася нижче 48 доларів вперше від весни 2009 року.
Ціна бареля нафти Brent впала до $47,95 / Фото УНІАН
Лютневий ф'ючерсний контракт станом на 17:00 знизився на 4,5% до 47,95 долара за барель, передає Прайм.
Читайте такожСаудівський принц: ціна на нафту більше ніколи не підніметься до $100
На цьому тлі рубль дешевшає до долара і євро. Так, станом на 17:00 мск курс долара до рубля на Московській біржі зріс на 1,85 рубля порівняно з рівнем закриття попереднього дня і досяг 63,4 рубля. Курс євро до рубля виріс на 2,85 рубля до 75,1 рубля.
Раніше УНІАН повідомляв, що вартість нафти сорту Brent на торгах на лондонській біржі ICE опустилася нижче 49 доларів.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter