Ціна нафти Brent впала нижче $48 за барель вперше з весни 2009 року

Лютневий ф'ючерсний контракт станом на 17:00 знизився на 4,5% до 47,95 долара за барель, передає Прайм.

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На цьому тлі рубль дешевшає до долара і євро. Так, станом на 17:00 мск курс долара до рубля на Московській біржі зріс на 1,85 рубля порівняно з рівнем закриття попереднього дня і досяг 63,4 рубля. Курс євро до рубля виріс на 2,85 рубля до 75,1 рубля.

Раніше УНІАН повідомляв, що вартість нафти сорту Brent на торгах на лондонській біржі ICE опустилася нижче 49 доларів.