«Нафтогаз» вже стягнув з «Газпрому» $18 мільйонів боргу за рішенням Стокгольмського арбітражу

Вже два місяці поспіль «Нафтогаз» стягує з «Газпрому» по 9 млн дол.

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» вже стягнула 18 млн дол. з компанії «Газпром» (Росія) в рахунок оплати боргу за рішенням Стокгольмського арбітражу.

Читайте такожНе дотягує до ринкової: в "Нафтогазі" досі незадоволені ціною на газ для населення

Про це на своїй сторінці в Facebook написав головний комерційний директор «Нафтогазу» Юрій Вітренко.

«До речі, на додаток до 2,1 млрд дол., які згідно з рішенням арбітражу ми вже стягнули з «Газпрому» у вигляді газу, ми також вже стягнули з «Газпрому» 18 млн дол. грошовими коштами. Вже два місяці поспіль ми стягуємо з «Газпрому» грошима 9 млн дол.», - написав Вітренко.

Як повідомляв УНІАН, 10 жовтня «Нафтогаз» направив «Газпрому» заяву про зарахування переплати за транзит газу в рахунок погашення пені, яка нараховується на заборгованість російського монополіста згідно з арбітражним рішенням щодо транзитного контракту від 28 лютого 2018 року.

У компанії нагадали, що Стокгольмський арбітраж переглянув формулу ціноутворення на газ за контрактом на постачання газу до України, таким чином зменшивши його вартість, що автоматично призвело до зниження ставки вартості послуг і загальної вартості послуг транзиту газу, наданих "Нафтогазом".

У кінці вересня головний комерційний директор НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко заявив, що через відмову «Газпрому» постачати «Нафтогазу» з березня 2018 року газ за ціною, яка була визначена рішенням Стокгольмського арбітражу, «Нафтогаз», купуючи газ на європейському ринку, зазнав понад 110 млн дол. збитків, які «Газпром» повинен буде компенсувати українській стороні.

В кінці лютого 2018 року російський монополіст «Газпром» програв судову тяжбу з «Нафтогазом» у Стокгольмському арбітражі щодо транзитного контракту, за рішенням якого російська компанія повинна виплатити українській стороні 4,6 млрд дол.

При цьому, з урахуванням рішення арбітражу за контрактом на постачання газу остаточна сума розрахунків між компаніями становить 2,6 млрд дол. на користь «Нафтогазу».

На тлі програшу «Газпром» заявив про намір розірвати контракт на постачання і транзит газу з Україною в судовому порядку. У 20-х числах березня «Газпром» офіційно повідомив «Нафтогаз» про те, що він відмовляється виконувати рішення арбітражу.

Наприкінці травня «Нафтогаз України» почав процес примусового стягнення з «Газпрому» боргу в 2,6 млрд дол. в закордонних судах. Процеси щодо арешту активів «Газпрому» проходять в Англії, Швейцарії та Нідерландах. Серед активів, які цікавлять українську сторону, - акції компаній-операторів газопроводів «Північний потік-1» і «Північний потік-2».