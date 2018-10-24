Гройсман запевняє, що цього опалювального сезону ціна на газ більше не підвищуватиметься

За його словами, це рішення є абсолютно твердим.

Кабінет міністрів України більше не підвищуватиме ціну на природний газ для населення до кінця опалювального сезону 2018/2019 років.

Читайте такожМісцева влада без об'єктивних причин підвищувала тариф на тепло - НКРЕКП

Про це на засіданні уряду повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

«Починають говорити, що цього року, або нинішнього опалювального сезону, ще раз буде підвищуватися ціна на газ у країні на 35%. Я хочу чітко сказати: ані цього року, ані цього опалювального сезону більше ціна на газ підвищуватись не буде. Крапка», - заявив він.

За словами прем'єра, це рішення є абсолютно твердим.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України з 1 листопада підвищив ціну на газ для населення на 23,5%, до 8550 грн за тис. кубометрів. За словами прем'єра, спочатку Міжнародний валютний фонд вимагав підвищити ціну на газ на 60%.

На сьогодні ціна газу для населення становить 4942 грн за тисячу кубометрів, а з урахуванням податку на додану вартість і зборів, які включають транспортування, - 6958 грн за тисячу кубометрів.

Питання визначення ціни газу для потреб населення є предметом переговорів України з Міжнародним валютним фондом. Представники Фонду раніше наполягали на тому, що вартість «блакитного палива» має бути вирівняна (піднята) до рівня імпортного паритету.