МВФ вимагає підвищення ціни на газ ще на 40% - ЗМІ

Кредитор очікує чергового підвищення навесні 2019 року - на 15%, а наступне заплановане на осінь 2019 року.

В рамках домовленості з МВФ ціна на газ для населення може зрости ще на 40% пише "Економічна правда".

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За інформацією співрозмовника видання, знайомого з позицією МВФ, програма співпраці з кредитором передбачає доведення ціни на газ до ринкової, а це значить, що зрости ціна, за домовленостями, повинна ще на 40%.

"Ринкова ціна" розраховується на базі імпортного паритету - середньої ціни на імпортний газ за певний період. Ця складова у структурі ціни на газ для споживачів є найбільшою. Вона включає прогнозну ціну на німецькому газовому торговому майданчику (хаб NCG), а також вартість транспортування газу від NCG до західної межі України через Німеччину, Чехію і Словаччину.

Якщо раніше мова йшла про разове підвищення тарифів, зараз те ж саме пропонується зробити в кілька етапів. В України є рік на це.

Співрозмовники видання, знайомі з перебігом переговорів і позицією кредитора, вказують на те, що у МВФ упевнені, що не виконати такі "пільгові умови" підвищення ціни на газ Україна не зможе.

За інформацією видання, кредитор очікує чергового підвищення навесні 2019 року - на 15%, а наступне заплановане на осінь 2019 року.

Яким саме буде крок підвищення, залежатиме також від ситуації на світових сировинних ринках.

Нагадаємо, сьогодні прем'єр-міністр України Володимир Гройсман повідомив, що Кабінет міністрів України більше не підвищуватиме ціну на природний газ для населення до кінця опалювального сезону 2018/2019 років.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України з 1 листопада підвищив ціну на газ для населення на 23,5%, до 8550 грн за тис. кубометрів. За словами прем'єра, спочатку Міжнародний валютний фонд вимагав підвищити ціну на газ на 60%.

На сьогодні ціна газу для населення становить 4942 грн за тисячу кубометрів, а з урахуванням податку на додану вартість і зборів, що включають транспортування, - 6958 грн за тисячу кубометрів.

Питання визначення ціни газу для потреб населення є предметом переговорів України з Міжнародним валютним фондом. Представники Фонду раніше наполягали на тому, що вартість «блакитного палива» повинна вирівнятися (зрости) до рівня імпортного паритету.