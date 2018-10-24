"Укрнафта" вимагає стягнути $50 мільйонів з Росії через захоплення АЗС компанії в Криму

Також в прес-службі компанії повідомили, що Верховний суд Швейцарії підтвердив правомірність Міжнародного арбітражного суду розглядати спір за позовом «Укрнафти» проти РФ.

Найбільша нафтовидобувна компанія в Україні - «Укрнафта» вимагає в Міжнародному арбітражному суді стягнути 50 млн дол. з Росії у справі про втрату компанією своєї мережі АЗС на території окупованого півострова Крим в 2014 році, повідомляє прес-служба компанії.

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Згідно з повідомленням прес-служби, Верховний Суд Швейцарії ухвалив рішення, яким підтвердив правомірність звернення «Укрнафти» до Міжнародного арбітражного суду для захисту своїх активів у Криму.

Прес-служба нагадала, що після захоплення Криму в 2014 році РФ із застосуванням сили позбавила «Укрнафту» прав власності на 16 автозаправних станцій.

У свою чергу, "Укрнафта", спираючись на договір між Кабінетом міністрів України і урядом РФ про заохочення і взаємний захист інвестицій 1998 року, подала скаргу в Міжнародний арбітражний суд.

Після цього арбітраж визначив Швейцарію як місце арбітражу.

Однак РФ не визнала компетенції Міжнародного арбітражного суду і оскаржила рішення суду, яким він визнавав наявність у нього юрисдикції, у Верховному суді Швейцарії.

"Верховний суд Швейцарії підтвердив своїм рішенням правомірність Міжнародного арбітражного суду розглядати спір за позовом «Укрнафти» проти РФ на підставі згаданого договору. Відповідно, арбітражне провадження продовжиться, і найближчим часом очікується остаточне рішення по суті справи. "Укрнафта" очікує, що це рішення підтвердить її право на компенсацію 50 млн дол. від РФ за експропріацію майна", - повідомила прес-служба.

Прес-служба додала, що рішення Верховного суду Швейцарії також може вплинути на рішення інших судів у аналогічних справах українських компаній проти РФ.

Як повідомляв УНІАН, у липні 2017 року Постійний третейський суд у Гаазі прийняв до розгляду позов найбільшої нафтовидобувної компанії в Україні - «Укрнафти» - проти Російської Федерації у справі про втрату компанією своєї мережі АЗС на території окупованого півострова Крим у 2014 році.

В середині січня 2016 року «Укрнафта» звернулася до Міжнародного арбітражного суду у Гаазі з позовом проти Росії у зв'язку з втратою своєї мережі автозаправних станцій внаслідок анексії Криму в березні 2014 року.

За інформацією компанії, підставою для звернення до суду стала двостороння угода про захист інвестицій між Україною і Російською Федерацією 1998 року, згідно з якою кожна зі сторін взяла на себе зобов'язання не націоналізувати і не експропріювати інвестиції, вкладені інвесторами іншої сторони, без своєчасної виплати справедливої компенсації.

Довідка УНІАН. ПАТ «Укрнафта» – найбільша нафтовидобувна компанія України. Її частка в загальнодержавному видобутку нафти з газовим конденсатом в 2017 році становила 65,7%, частка у загальному видобутку газу – 5,3%. На балансі підприємства знаходиться 43 бурові установки, 1936 нафтових і 168 газових свердловин. «Укрнафта» володіє 537 АЗС в більшості регіонів України.

50%+1 акція компанії належить НАК «Нафтогаз України».