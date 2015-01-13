Ціни на нафту впали уже до $46,5

На 8.50 мск ф'ючерси на Brent подешевшали на $0,92 до $46,51 за барель, а ф'ючерси на WTI - на $0,72 до $45,35. Ціни на обидва еталони знижуються сім тижнів поспіль і перебувають на мінімальних рівнях із квітня 2009 року, повідомляє Reuters.

"Низка песимістичних прогнозів (ціни нафти), зроблених аналітиками, чинить тиск на ціни", - йдеться у звіті банку ANZ.

Аналітики банку Goldman Sachs знизили прогноз середньорічної ціни Brent у 2015 році до $50,40 за барель з $83,75, а прогноз для WTI - до $47,15 за барель з $73,75. На їхню думку, інвестиції у видобуток сланцевої нафти почнуть скорочуватися, якщо американський еталон коштуватиме близько $40 значну частину першого півріччя.

Читайте такожСаудівський принц: ціна на нафту більше ніколи не підніметься до $100Аналітики голландського банку ABN Amro знизили прогноз середньорічної ціни Brent у 2015 році до $60 за барель, а WTI - до $55.

Імпорт нафти в Китаї у грудні досяг рекордного значення, вперше перевищивши 7 мільйонів барелів на добу.