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Україна накопичила достатньо газу для опалювального сезону

15:52, 24 жовтня 2018
Енергетика
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Ілюстрація REUTERS

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Про це повідомив в ході засідання уряду прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

"Накопичено достатній рівень запасів газу у сховищах. Це означає, що опалювальному сезону нічого не загрожує", - сказав прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, станом на 20 жовтня запаси природного газу в підземних сховищах України з початку сезону закачування (9 квітня) збільшилися в 2,27 рази, або на 9,47 мільярда кубометрів - до 16,9 мільярда кубометрів. Українські газові сховища заповнені майже на 55%.

До 2018 року наша країна увійшла з рекордними за останні 5 років запаси газу – 14,7 мільярда кубометрів.

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Теги: #запаси газу#опалювальний сезон в Україні