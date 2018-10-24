Україна накопичила достатньо газу для опалювального сезону

За словами прем'єр-міністра, опалювальному сезону нічого не загрожує.

Україна має достатні запаси газу в підземних сховищах для нормального проходження опалювального сезону 2018-2019 років.

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Про це повідомив в ході засідання уряду прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

"Накопичено достатній рівень запасів газу у сховищах. Це означає, що опалювальному сезону нічого не загрожує", - сказав прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, станом на 20 жовтня запаси природного газу в підземних сховищах України з початку сезону закачування (9 квітня) збільшилися в 2,27 рази, або на 9,47 мільярда кубометрів - до 16,9 мільярда кубометрів. Українські газові сховища заповнені майже на 55%.

До 2018 року наша країна увійшла з рекордними за останні 5 років запаси газу – 14,7 мільярда кубометрів.