Італійська компанія залишила проект "Роснафти" на шельфі Чорного моря - РосЗМІ

Спільні проекти італійської "Eni" та "Роснафти" з геологорозвідки на шельфі Чорного моря припинені через міжнародні санкції.

Італійська Eni вийшла з проекту з "Роснафтою" на шельфі Чорного моря.

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Про це повідомляє Комерсант із посиланням на співробітника апарату уряду Росії.

"Після завершення у березні 2018 року буріння першої надглибоководної пошукової свердловини на ліцензійній ділянці "Західно-Чорноморська площа" на шельфі Чорного моря компанія Eni реалізувала своє право на вихід з проекту, який відбувся в березні 2018 року", - йдеться в повідомленні.

Угода про спільну розвідку та розробку Центрально-Баренцевскої (СП Barentsmorneftegaz) і Фединської (Fedynskmorneftegaz) ділянок в Баренцевому морі, а також Західно-Чорноморської (Shatskmorneftegaz) площі в Чорному морі було досягнуто в 2012 році. Eni отримала в проектах 33,33%.

Видання підкреслює, що проекти Eni і "Роснефти" з геологорозвідки припинені через міжнародні санкції. У російській компанії раніше заявляли, що про ліквідацію спільних проектів мови не йде. У самій Eni також не підтвердили інформацію, пообіцявши, що виконуватимуть свої зобов'язання доти, доки це дозволятимуть міжнародні санкції.