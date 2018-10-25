Нафта дешевшає - Brent намагається втриматися вище $75 за барель

Brent подешевшала до $75,73 за барель, WTI - до $66,42 за барель.

Ціни на нафту знижуються зранку в четвер в умовах розпродажі на світових фондових ринках, а також через побоювання з приводу попиту на сировину.

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Про це повідомляє Reuters.

"До 9:25 ф'ючерси на північноморську суміш Brent опустилися на 0,58 відсотка до 75,73 долара за барель. Ф'ючерсні контракти на WTI торгувалися за 66,42 долара за барель, що на 0,6 відсотка нижче попереднього закриття", - йдеться в повідомленні.

З початку жовтня північноамериканський бенчмарк подешевшав майже на 10 відсотків, Brent – майже на 9 відсотків.

Серед інших факторів тиску на котирування аналітики називають послідовне зростання запасів сировини в США.

За даними Управління енергетичної інформації (EIA), запаси нафти в США минулого тижня зросли на 6,3 мільйона барелів до 422,79 мільйона.

При цьому видобуток нафти в США в оглядовий період залишилася на рівні 10,9 мільйона барелів на добу, випливає з даних.