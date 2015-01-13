Україна у грудні скоротила споживання газу майже на 20%

Причому, за даними «Нафтогазу», промисловість, ТКЕ і бюджетні установи перевищили ліміти використання природного газу на 25,6%.

«За плану на місяць на рівні 2,4 млрд куб. м цими категоріями фактично було спожито близько 3 млрд куб. м газу. Населення минулого місяця використовувало 2,3 млрд куб. м, що на 12% менше, ніж у грудні 2013 року», - сказано в повідомленні НАК.

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Найбільше перевищення лімітів, встановлених Кабінетом міністрів для економії газу в опалювальний сезон, спостерігалося у Рівненській (+75%), Черкаській (+63%), Тернопільській (+61%), Київській (+53%) областях та місті Києві (+40%).

Як раніше повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів в умовах значного дефіциту російського газу у липні минулого року поставив завдання перед промисловими споживачами та підприємствами теплокомуненерго (ТКЕ) скоротити використання природного газу в опалювальний сезон 2014-2015 рр. на 30%, а для бюджетних установ - на 10%.