Україна у грудні скоротила споживання газу майже на 20%
Україна у грудні 2014 року скоротила споживання природного газу порівняно із груднем 2013 року на 19% - до 5,3 млрд куб. м з 6,5 млрд куб. м, сказано в повідомленні НАК «Нафтогаз України».
Причому, за даними «Нафтогазу», промисловість, ТКЕ і бюджетні установи перевищили ліміти використання природного газу на 25,6%.
«За плану на місяць на рівні 2,4 млрд куб. м цими категоріями фактично було спожито близько 3 млрд куб. м газу. Населення минулого місяця використовувало 2,3 млрд куб. м, що на 12% менше, ніж у грудні 2013 року», - сказано в повідомленні НАК.
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Найбільше перевищення лімітів, встановлених Кабінетом міністрів для економії газу в опалювальний сезон, спостерігалося у Рівненській (+75%), Черкаській (+63%), Тернопільській (+61%), Київській (+53%) областях та місті Києві (+40%).
Як раніше повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів в умовах значного дефіциту російського газу у липні минулого року поставив завдання перед промисловими споживачами та підприємствами теплокомуненерго (ТКЕ) скоротити використання природного газу в опалювальний сезон 2014-2015 рр. на 30%, а для бюджетних установ - на 10%.