«Газпром» намагається оскаржити в міжнародному арбітражі штраф на $6 мільярдів від АМКУ

Цей штраф був накладений на компанію за зловживання монопольним становищем на ринку транзиту газу України.

Російський монополіст «Газпром» звернувся до міжнародного арбітражу через рішення Антимонопольного комітету України оштрафувати його на $6 млрд. Про це йдеться в повідомленні російської компанії.

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Цей штраф був накладений на компанію за зловживання монопольним становищем на ринку транзиту газу України, йдеться в повідомленні «Газпрому». Компанія називає його «необґрунтованим і несправедливим».

"Дії України порушують права «Газпрому», гарантовані угодою між урядом Росії та України про заохочення і взаємний захист інвестицій від 27 листопада 1998 року", - наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, в січні 2016 року Антимонопольний комітет оштрафував «Газпром» на 85,86 млрд гривень ($3,4 млрд) за зловживання монопольним становищем на ринку транзиту природного газу через українську газотранспортну систему. З урахуванням пені ця сума досягає $6 млрд.