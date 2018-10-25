Запаси газу в сховищах перевищили 17 мільярдів кубів

Газові сховища заповнені на 54%.

Запаси природного газу в підземних сховищах становлять 17,01 млрд куб. м станом на 23 жовтня.

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Про це свідчать дані оператора газотранспортної системи України держкомпанії «Укртрансгаз».

За даними компанії, 23 жовтня в сховища було закачано 26,93 млн куб. м газу. Газові сховища заповнені на 54%.

Як повідомляв УНІАН, Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" заявляє, що запасів природного газу в розмірі 16 млрд куб. м в підземних сховищах достатньо для комфортного проходження опалювального сезону 2018/2019 років.

У 2018 рік наша країна увійшла з рекордними за останні 5 років запаси газу – 14,7 млрд куб. м.