Росія продає українське вугілля з Донбасу до Туреччини та Польщі, змішуючи його зі своїм – Клімкін

Міністр підкреслив, що необхідно припинити російську практику маніпуляцій з українським вугіллям.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявляє про обґрунтовані підозри, що Росія постачає українське вугілля з окупованого Донбасу до Туреччини та Польщі.

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Про це дипломат сказав на прес-конференції в Українському католицькому університеті у Львові.

«У нас є інформація, що з російської сторони існують маніпуляції з вугіллям з окупованих територій», - заявив Клімкін.

Він сказав, що російська сторона змішує українське вугілля з російським, щоб не можна було "хімічно" виявити такий факт.

«І потім він йде до Туреччини. Зараз теж йде розслідування, і до речі, саме таке вугілля, у нас є обґрунтовані підозри, йшдо до Польщі. Я позавчора про це теж з паном Чапутовичем говорив (Яцеком Чапутовичем - міністром закордонних справ Польщі - УНІАН)», - повідомив він.

Він додав, що це не так просто виявити, «оскільки це складний мікс».

«Ми повинні послідовно це зробити, щоб цих маніпуляцій не було», - підкреслив Клімкін.

Довідка УНІАН. Україна через бойові дії на сході країни відчуває значний дефіцит вугілля, в першу чергу енергетичного (антрациту), видобуток якого сконцентрований у Донецькій і Луганській областях, районах, підконтрольних бойовикам. Енергокомпанії почали переводити блоки ТЕС, які раніше працювали на антрациті, на газові марки вугілля, що призвело до зростання споживання палива марки «Г». Видобуток не встигає зростати слідом за зростанням споживання газового вугілля, тому виник дефіцит цього виду палива. Для вирішення цієї проблеми енергокомпанії укладали контракти на імпорт вугілля з ПАР і США.

За даними Міненерговугілля, видобуток енергетичного та коксівного вугілля в Україні у 2017 році скоротився на 14,6% порівняно з 2016 роком – до 34,916 млн тонн.